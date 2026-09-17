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ЕС готовится к первым жертвам: как Кремль поднимает ставки из-за диверсий на европейских стратегических объектах

Наглость без границ: Bloomberg предупреждает о критическом росте опасности российских гибридных атак в Европе

17 сентября 2026, 17:10
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Недилько Ксения

Страны Европы столкнулись с наибольшим вызовом безопасности за последние десятилетия из-за стремительной эскалации и изменения характера диверсионной деятельности со стороны Российской Федерации. Иностранные разведывательные сообщества констатируют, что Москва полностью сняла прежние ограничения на проведение тайных операций в глубоком тылу государств НАТО.

ЕС готовится к первым жертвам: как Кремль поднимает ставки из-за диверсий на европейских стратегических объектах

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Ведущее финансовое агентство Bloomberg , анализируя закрытые отчеты чиновников, отмечает беспрецедентный уровень агрессии.

"Растет не только количество гибридных атак на Европу, но и их откровенное безрассудство, — отмечают в своем материале международные обозреватели, оценивая масштабы угрозы для мирных граждан. Представители европейских институтов откровенно признают: — Появление первых жертв среди гражданского населения на территории ЕС теперь только вопрос времени. Оборонные заводы, коммунальные предприятия, транспортные системы и коммуникационные сети оказались под постоянным ударом.

Подтверждением того, что Кремль перешел в открытый терроризм на территории западных союзников, стали последние шаги американского правосудия. Вашингтон официально зафиксировал факты подготовки терактов и ликвидации лидеров мнений и должностных лиц в европейских столицах.

"Буквально на этой неделе министерство юстиции США обвинило российскую спецслужбу в сговоре с целью финансирования терроризма и совершения заказных убийств в Европе по прямому указанию Кремля, – акцентируют журналисты Bloomberg, детализируя методы ведения гибридной войны. Отдельно аналитики вспоминают недавний вопиющий инцидент на границе: — Россия активно поднимает ставки с помощью таких инцидентов, как атака дронов в минувшие выходные на железнодорожную станцию вблизи украинско-польской границы. В этот момент там находились европейские и американские официальные лица, что свидетельствует о готовности Москвы рисковать жизнями иностранцев".

Эксперты по международной безопасности резюмируют, что подобные удары, ранее считавшиеся совершенно недопустимыми красными линиями, теперь становятся для российского руководства обычным инструментом давления. Отсутствие жесткого консолидированного ответа со стороны Запада поощряет российские спецслужбы к проведению еще более масштабных и кровавых диверсий на объектах критической инфраструктуры Европы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что немецкие больницы уже готовятся принимать массово раненых.



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