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Недилько Ксения
Страны Европы столкнулись с наибольшим вызовом безопасности за последние десятилетия из-за стремительной эскалации и изменения характера диверсионной деятельности со стороны Российской Федерации. Иностранные разведывательные сообщества констатируют, что Москва полностью сняла прежние ограничения на проведение тайных операций в глубоком тылу государств НАТО.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Ведущее финансовое агентство Bloomberg , анализируя закрытые отчеты чиновников, отмечает беспрецедентный уровень агрессии.
Подтверждением того, что Кремль перешел в открытый терроризм на территории западных союзников, стали последние шаги американского правосудия. Вашингтон официально зафиксировал факты подготовки терактов и ликвидации лидеров мнений и должностных лиц в европейских столицах.
Эксперты по международной безопасности резюмируют, что подобные удары, ранее считавшиеся совершенно недопустимыми красными линиями, теперь становятся для российского руководства обычным инструментом давления. Отсутствие жесткого консолидированного ответа со стороны Запада поощряет российские спецслужбы к проведению еще более масштабных и кровавых диверсий на объектах критической инфраструктуры Европы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что немецкие больницы уже готовятся принимать массово раненых.