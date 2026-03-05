ЕС идет на беспрецедентный шаг, чтобы спасти кошелек Путина: что предлагают Украине

Европейский Союз рассматривает возможность финансовой поддержки для восстановления нефтепровода "Дружба", поврежденного в результате российских атак. Такой шаг может помочь снять блокировку помощи Украине со стороны Венгрии и Словакии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Фото: из открытых источников

По их словам, Европейская комиссия может профинансировать ремонт в рамках бюджетной помощи, которую ЕС уже предоставляет Украине. Помимо финансовой поддержки Брюссель готов привлечь технических экспертов для оценки повреждений и помощи в восстановительных работах. Собеседники агентства отметили, что детали такой помощи сейчас обсуждаются.

Повреждения инфраструктуры стали следствием российского удара в январе. Тогда в результате атаки загорелся резервуар для хранения нефти и пожар пришлось ликвидировать в течение десяти дней. По словам генерального директора НАК "Нефтегаз" Сергея Корецкого, взрывы также повредили энергетическое оборудование, трансформаторы, кабельные линии и систему контроля утечек.

Несмотря на это, правительства Венгрии и Словакии обвинили Украину в задержке поставок нефти и выразили сомнения в масштабе повреждений. В то же время, обе страны не признали факт российской атаки на объект.

По информации источников Bloomberg, с начала полномасштабного вторжения России инфраструктура "Дружбы" терпела удары почти два десятка раз. Ремонтные работы нередко производились под угрозой новых атак, что создавало опасность для работников. В ЕС не исключают, что Россия может снова нанести удар после восстановления объекта.

