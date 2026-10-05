ЕС идет на жесткий разговор с Китаем: что становится главной темой переговоров

Европейский Союз и Китай готовятся к важным переговорам на фоне растущих противоречий в торговле. 8 октября еврокомиссар по торговле Марош Шефчович отправится в Пекин, где проведет двухдневные встречи с представителями китайских властей. Главная задача европейской стороны – попытаться снять напряженность и не допустить перехода торгового спора в полномасштабную войну.

ЕС и Китай. Фото: из открытых источников

Как пишет France 24, Брюссель в последние месяцы заметно усилил давление на Пекин. Европейские власти обеспокоены дисбалансом в торговле и тем, что китайские производители получают преимущества на европейском рынке.

Особенно остро вопрос стоит в автомобильной промышленности и других стратегических секторах. В ЕС опасаются, что китайские компании будут все активнее экспортировать в Европу более технологичные товары, вытесняя местных производителей.

Европейские политики уже используют термин "китайский шок 2.0". Он отсылает к первой волне китайского экспорта в начале 2000-х годов, когда европейские производители столкнулись с массовым притоком дешевой одежды, текстиля и других товаров. Тогда давление китайской конкуренции серьезно ударило по отдельным традиционным отраслям промышленности.

Теперь ситуация может повториться, но уже на более высоком технологическом уровне. Китайские компании укрепляют позиции в производстве электромобилей, аккумуляторов, оборудования и других товаров, которые имеют стратегическое значение для европейской экономики.

Для Брюсселя проблема заключается в необходимости одновременно защищать собственных производителей и сохранять доступ европейского бизнеса к огромному китайскому рынку.

Именно поэтому предстоящие переговоры в Пекине приобретают особое значение. ЕС стремится добиться более сбалансированных условий торговли, однако чрезмерное давление способно спровоцировать ответные меры со стороны Китая.

Таким образом, встреча Шефчовича с китайскими чиновниками станет очередной попыткой найти компромисс между двумя крупнейшими торговыми партнерами. От ее результатов может зависеть, удастся ли сторонам избежать дальнейшего повышения торговых барьеров.

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