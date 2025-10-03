ЕС не хочет защищаться от российских дронов: фон дер Ляйен потерпела громкое поражение

Инициатива Еврокомиссии по созданию "стены из дронов" — сети радаров и перехватчиков для защиты восточного фланга — получила политическую поддержку, но столкнулась с вопросами целесообразности, стоимости и названия, сообщает Politico. Урсула фон дер Ляен представила проект как ответ на растущую угрозу: российские беспилотники уже пересекают границы Польши и Румынии и наблюдаются над странами Северной Европы. Комиссия предлагает "щит" из радаров и ракет-перехватчиков.

Балтийские страны и Польша поддерживают инициативу, в то время как государства, удаленные от границы с РФ, сомневаются в ее экономической оправданности. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что "идеальной стены не существует" для почти 3000 км границы. Комиссар по обороне Андрюс Кубилюс оценил первоначальные расходы около €1 млрд и считает возможным создать способности обнаружения за год, добавляя, что термин "стена" может вводить в заблуждение.

Оппоненты опасаются централизации оборонных решений в Брюсселе; Италия и Греция настаивают, чтобы финансирование было выгодно всему блоку, а не только Востоку. Эксперты отмечают: борьба с дронами важна, но не решает проблем кибербезопасности, ПВО или логистики — нужно "целиться в голову", то есть в командование и производственные мощности. Несмотря на споры, лидеры ЕС в Копенгагене поддержали усиление противодроновых возможностей, но детали финансирования, сроков и технических решений остаются неопределенными; сам бренд "стены из дронов" уже под вопросом.

