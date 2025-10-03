logo

BTC/USD

120135

ETH/USD

4497.22

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС не хочет защищаться от российских дронов: фон дер Ляйен потерпела громкое поражение
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС не хочет защищаться от российских дронов: фон дер Ляйен потерпела громкое поражение

Фон дер Ляен выступает за защиту от российских дронов, однако в ЕС продолжаются дискуссии о стоимости, эффективности и политических последствиях этого плана.

3 октября 2025, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Инициатива Еврокомиссии по созданию "стены из дронов" — сети радаров и перехватчиков для защиты восточного фланга — получила политическую поддержку, но столкнулась с вопросами целесообразности, стоимости и названия, сообщает Politico. Урсула фон дер Ляен представила проект как ответ на растущую угрозу: российские беспилотники уже пересекают границы Польши и Румынии и наблюдаются над странами Северной Европы. Комиссия предлагает "щит" из радаров и ракет-перехватчиков.

ЕС не хочет защищаться от российских дронов: фон дер Ляйен потерпела громкое поражение

Фото: из открытых источников

Балтийские страны и Польша поддерживают инициативу, в то время как государства, удаленные от границы с РФ, сомневаются в ее экономической оправданности. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что "идеальной стены не существует" для почти 3000 км границы. Комиссар по обороне Андрюс Кубилюс оценил первоначальные расходы около €1 млрд и считает возможным создать способности обнаружения за год, добавляя, что термин "стена" может вводить в заблуждение.

Оппоненты опасаются централизации оборонных решений в Брюсселе; Италия и Греция настаивают, чтобы финансирование было выгодно всему блоку, а не только Востоку. Эксперты отмечают: борьба с дронами важна, но не решает проблем кибербезопасности, ПВО или логистики — нужно "целиться в голову", то есть в командование и производственные мощности. Несмотря на споры, лидеры ЕС в Копенгагене поддержали усиление противодроновых возможностей, но детали финансирования, сроков и технических решений остаются неопределенными; сам бренд "стены из дронов" уже под вопросом.

Как уже писали "Комментарии", у России есть несколько уязвимых мест, подрывающих способность вести боевые действия, и ВСУ целенаправленно работают над поражением этих "ахиллесовых пяток", утверждает полковник запаса, летчик - инструктор и военный эксперт Роман Свитан.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости