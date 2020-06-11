ЕС планирует открыть границы для Украины

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Антон Корнилов
Европейский союз рассматривает Украину для внесения в список
стран, которые смогут в первую очередь въезжать в страны Европейского союза. Для
этого списка стран планируют снять ограничения в случае соответствия
определенным требованиям. Об этом сообщили в издании Европейская правда со
ссылкой на заявление европейского комиссара по внутренним делам Илву Йоханссон.
Европейский союз планирует начать открывать границы для
иностранцев уже с 1 июля, но снимет ограничения для граждан только тех стран, в
которых эпидемиологический ситуация лучше уровня стран Европейского союза.
Среди критериев попадания в список одобрения Европейского
союза будет количество заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения, а также
динамика распространения пандемии Covid-19 и реакция страны на борьбу с болезнью. Среди прочего
системы тестирования и мониторинга, отчетность, лечение и отслеживание
контактов заболевших.
Как сообщал портал "Комментарии", Франция планирует отменить режим чрезвычайной ситуации только через месяц.
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