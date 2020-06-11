ЕС планирует открыть границы для Украины

Европейский союз рассматривает Украину для внесения в список стран, которые смогут в первую очередь въезжать в страны Европейского союза. Для этого списка стран планируют снять ограничения в случае соответствия определенным требованиям. Об этом сообщили в издании Европейская правда со ссылкой на заявление европейского комиссара по внутренним делам Илву Йоханссон.

Европейский союз планирует начать открывать границы для иностранцев уже с 1 июля, но снимет ограничения для граждан только тех стран, в которых эпидемиологический ситуация лучше уровня стран Европейского союза.

Среди критериев попадания в список одобрения Европейского союза будет количество заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения, а также динамика распространения пандемии Covid-19 и реакция страны на борьбу с болезнью. Среди прочего системы тестирования и мониторинга, отчетность, лечение и отслеживание контактов заболевших.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция планирует отменить режим чрезвычайной ситуации только через месяц.

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