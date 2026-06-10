Это точно не в планах Пуитна: Европа срочно приняла беспрецедентное решение для Украины

Европейская комиссия представила проект бюджета Европейского Союза на 2027 год, который планируется установить примерно на 200 миллиардов евро. В ведомстве отметили, что этот бюджет учитывает стратегические политические приоритеты ЕС и направлен на обеспечение финансовой поддержки ключевых инициатив союза, среди которых особое место занимает помощь Украине.

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Для Украины в проекте бюджета предусмотрено отдельное финансирование через программу Ukraine Facility, а также новый кредитный механизм, направленный на поддержку государства в сложный период войны. На эти цели заложено около 1,15 млрд евро. В Еврокомиссии отмечают, что средства будут использоваться для предоставления финансовой помощи, поддержки макроэкономической стабильности и реализации реформ, которые важны для евроинтеграционных стремлений Украины.

Одним из последствий российской агрессии стала необходимость усиленного внимания ЕС к безопасности и обороне. Поэтому в проекте бюджета на 2027 год предусмотрено более 3 миллиардов евро на программы в сфере обороны и безопасности. Финансирование планируется направить на исследования в военной сфере, развитие оборонной промышленности, повышение мобильности вооруженных сил, а также укрепление стратегической устойчивости союза.

Кроме того, бюджет поддерживает реализацию программы "Перевооружение Европы" и инструмента SAFE, что позволяет странам-членам координировать совместные оборонные закупки. Приоритет также предоставляется образовательным и социальным инициативам, таким как Erasmus, проект "Объединение Европы" и Программа единого рынка, финансирование которых будет увеличено.

Портал "Комментарии" уже писал , что 10 июня в Министерстве иностранных дел Украины состоялся брифинг, в ходе которого обсудили ряд важных вопросов, среди которых – усиление украинской противовоздушной обороны и возможное проведение встречи президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях саммита во Франции на следующей неделе.