Лидеры семи стран Европейского Союза призвали партнеров безотлагательно рассмотреть предложение использования замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. Reuters сообщает, что это обращение поступило от руководителей Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции к президенту Совета ЕС Антонио Косте и главе Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

Фото: из открытых источников

В письме отмечается, что помощь Украине в ее борьбе за независимость и свободу не только моральная обязанность ЕС, но и прямой интерес самих европейских государств. Лидеры стран подчеркнули необходимость как можно быстрее продвигать предложения Еврокомиссии по использованию средств из заблокированных российских активов для предоставления Украине репарационного кредита. Такой шаг считают ключевым для поддержания устойчивости Украины в войне против российской агрессии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером 6 декабря, подчеркнула, что финансовая поддержка Украины важна не только для страны, но и для безопасности всего европейского континента. Она также сообщила, что вопрос об использовании российских активов будет обсуждаться на заседании Европейского совета 18 декабря.

По информации The Economist, предоставление Украине репарационного кредита во многом зависит от способности великих государств ЕС убедить Бельгию прийти к соглашению с Комиссией. Ситуация описывается как своеобразная "борьба Брюсселя против Брюсселя", ведь каждое государство и институт ЕС имеют свои позиции и интересы, влияющие на скорость принятия решения.

Как уже писали "Комментарии", на прошлой неделе кремлевский правитель Владимир Путин, надев военную форму, прибыл в один из российских командных пунктов, где ему представили очередные победные отчеты. Среди них — сообщение о якобы взятии под контроль Купянска и большей части Покровска.