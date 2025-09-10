logo

Европа после удара по Польше с надеждой смотрит на Трампа: названа неожиданная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа после удара по Польше с надеждой смотрит на Трампа: названа неожиданная причина

В ЕС подозревают, что Россия манипулирует дипломатией и призывают США действовать более решительно.

10 сентября 2025, 14:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Атака российских дронов на территорию Польши может стать критическим поворотным моментом для Европы, пишет The Telegraph. Это потенциальная возможность повлиять на отношение президента США Дональда Трампа к действиям Кремля и убедить его, что Владимир Путин не заинтересован в реальном мире в Украине.

Европа после удара по Польше с надеждой смотрит на Трампа: названа неожиданная причина

Фото: скриншот

Хотя официально европейские лидеры поддерживают дипломатические инициативы и идею прекращения огня, продвигаемой Трампом, за кулисами они глубоко сомневаются в искренности намерений Москвы. В Брюсселе все больше убеждены: переговоры — лишь прикрытие для продолжения агрессии, а Путин манипулирует политическими сигналами Запада.

Западные союзники рассчитывают, что нынешний глава Белого дома изменит свою позицию, осознав, что Москва его использует. В этом контексте звучат призывы к ужесточению санкций и более мощной военной и финансовой поддержке Киева.

"Примет ли Трамп атаку, которую Владимир Зеленский прямо назвал сознательным нападением, как личный вызов?" — задает риторический вопрос британское издание.

На прошлой неделе президент Польши Кароль Нарвоцкий посетил Вашингтон, где получил теплый прием. После встречи Трамп даже пообещал рассмотреть возможность наращивания военного присутствия США в Польше — стране, которая является одной из самых активных в НАТО по уровню оборонных расходов.

За последние дни риторика Трампа относительно Кремля заметно усилилась. В европейских столицах считают, что удар дронов по польской территории может стать "последней каплей", которая, наконец, заставит американского лидера занять более жесткую позицию по отношению к Путину — и приблизить его к отстаивающему Владимиру Зеленскому курсу.

Как уже писали "Комментарии", российские дроны снова нарушили воздушное пространство Польши, и это еще одна спланированная провокация со стороны страны-агрессора. Об этом в комментарии "Главреду" заявил Владимир Горбач, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/10/ukraine-russia-war-latest-news-drones-poland-nato/
