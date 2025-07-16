Европа сделала с Трампом невозможное: на Западе раскрыли шокирующие подробности

В понедельник американский президент Дональд Трамп объявил о масштабной инициативе по поставке вооружений Украине, которая будет финансироваться союзниками по НАТО. Кроме того, он пригрозил Москве новыми экономическими санкциями. Как сообщает The Wall Street Journal, этот шаг стал результатом усилий европейских лидеров, которые вели многоэтапную дипломатическую кампанию, чтобы убедить Трампа поддержать Киев и усилить давление на Кремль.

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Лидеры стран Европы – в частности Германии, Великобритании, Франции и Финляндии – в течение нескольких месяцев активно работали как через официальные, так и через неформальные каналы коммуникации с окружением Трампа. Особую роль в этом процессе сыграл канцлер Германии Фридрих Мерц, не только лично встретившийся с Трампом в июне, но и поддерживавший с ним постоянный контакт — по словам источников, они общались почти еженедельно.

Президент Финляндии Александр Стубб установил контакт с Трампом во время гольф-турнира во Флориде, а генсек НАТО Марк Рютте посылал текстовые сообщения поддержки об усилиях США в обеспечении мира между Израилем и Ираном. Тем временем, европейские дипломаты активно строили отношения с представителями американской администрации, которые были более благосклонны к Украине.

Один из ключевых эпизодов – разговор Трампа и Мерца 3 июля после остановки поставок оружия в Украину. Трамп, очевидно, не был проинформирован о решении Пентагона, и после уточнений и пересмотра позиции Министерство обороны США вернулось к поддержке. Впоследствии, 11 июля, после обстрелов украинских городов, Трамп снова связался с Мерцом и, как отмечают источники, согласился на предложение Германии финансировать новые поставки вооружения.

По итогам переговоров Германия передаст Украине две системы Patriot из своих запасов и закажет новые в США. К инициативе присоединятся Норвегия, Канада, Дания и Финляндия.

Как уже писал портал "Комментарии", известный российский публицист и бывший журналист Александр Невзоров прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа, уже успевшие вызвать немало вопросов и тревог как среди союзников Украины, так и в аналитической среде.



