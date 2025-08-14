Европа срочно вмешалась для встреч Трампа, Зеленского и Путина: что известно

Европейские партнеры активно рассматривают варианты локаций для потенциальной трехсторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Sky News, ссылаясь на источники в ЕС, сейчас оцениваются несколько европейских городов, которые могут стать нейтральной площадкой для такого саммита.

Фото: из открытых источников

По данным издания, проведение встречи с участием трех лидеров зависит от итогов двусторонних переговоров между Трампом и Путиным, которые должны пройти 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Если этот диалог покажет положительные результаты, в субботу лидеры США и ЕС планируют провести координационный телефонный звонок по организации следующей встречи с участием Зеленского.

Ранее украинский президент выражал готовность провести переговоры в Риме, однако ряд европейских стран, включая Германию, Францию, Испанию и Финляндию, считают более уместной локацией Женеву – как символически нейтральный город с историей миротворческих инициатив.

Следует напомнить, что во время запланированного саммита на Аляске Путин может выдвинуть Трампу условие – признание оккупированных территорий частью РФ в обмен на частичный вывод войск. В ответ Трамп четко заявил, что любые территориальные вопросы могут обсуждаться только при участии Владимира Зеленского, если будет достигнуто прекращение огня.

Таким образом, уже на следующей неделе мир может стать свидетелем важного дипломатического шага – первой за годы войны встречи трех ключевых фигур, которые могут повлиять на дальнейший ход конфликта.

Как уже писали "Комментарии", Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может стать поворотным моментом в вопросе войны в Украине. Как пишет Axios, три советника, готовящих саммит, убеждены — Трамп настроен серьезно и не блефует.