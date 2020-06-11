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Евросоюз откроет границы для украинцев не ранее конца июня, - представитель МИД

Авиаперелеты в страны Евросоюза пока остаются под ограничениями

сегодня, 14:48
Автор:

Сергей Медведев
Евросоюз откроет границы для украинцев не ранее конца июня, - представитель МИД

Европейские страны-члены ЕС не спешат открывать границы для граждан из внешнего мира. Несмотря на постепенное ослабление карантинных ограничений, свободные авиаперелеты не будут доступны украинцам еще некоторое время. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

 "Друзья, похоже на то, что вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня. Кто планировал лететь в Австрию регулярным рейсом после 22 июня - придется еще подождать", - написал Щерба.

Дипломат также предложил свою помощь гражданам, которым крайне важно вылететь из Вены или, наоборот, посетить ее. Основываясь на количестве обращений, будет формироваться список. Щерба не исключил возможности организации спецрейса, в случае, если число граждан будет достаточным.

 "Будем считать количество желающих на спецрейс", - отметил он.

Помимо этого, посол напомнил, что въехать в страну на автомобиле можно, как и раньше.

"Могут въезжать граждане Украины, которые имеют на руках подтверждение цели поездки (работа, лечение или воссоединение семьи), желательно согласованное с посольством Австрии в Украине", - уточнил посол.

Как сообщал портал "Комментарии", исполнительный орган Евросоюза - Европейский Совет - обратился ко всем странам-участницам объединения  с рекомендацией возобновить доступ на границах для иностранных туристов и путешественников. Об этом передает издание France 24. Как отметил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеф Борель, решение об открытии границ стран Евросоюза для иностранцев должны принять все государства внутри обїединения, впрочем Брюссель выступает за "постепенное и частичное снятие" введенных ограничений.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/668089.html
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