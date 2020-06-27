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Евросоюз открывает границы, украинцам въезд запрещен

Страны Евросоюза смягчают условия карантина

сегодня, 12:39
Автор:

Сергей Медведев
Евросоюз открывает границы, украинцам въезд запрещен

Уже с 1 июля карантинные ограничения, которые предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза, будут смягчены. Евросоюз откроет границы для путешественников из почти 20 стран, однако украинцев в этом списке нет.

Дипломаты стран, входящих в ЕС договорились о снятии запрета на въезд для граждан тех стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек. Список стран, с которыми разрешено сообщение, пообещали обновлять каждые две недели.

С июля Евросоюз станет доступным для граждан таких стран, как:  

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Черногория

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Сербия

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Андорра

Сан-Марино

Монако и  Ватикан. Для Китая предусмотрены особые условия — границы ЕС откроются только на взаимной основе.

Отметим, что у каждой страны, входящей в ЕС есть право собственного решения, кого пускать, а кого нет, но в управляющих органах Евросоюза считают, что для безопасности граждан решение должно быть единым.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейские страны-члены ЕС не спешат открывать границы для граждан из внешнего мира. Несмотря на постепенное ослабление карантинных ограничений, свободные авиаперелеты не будут доступны украинцам еще некоторое время.


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Источник: https://www.politico.com/news/2020/06/26/eu-reaches-provisional-deal-on-reopening-borders-but-the-us-wouldnt-make-the-cut-341838
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