Евросоюз открывает границы, украинцам въезд запрещен

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Сергей Медведев
Уже с 1 июля карантинные ограничения, которые предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза, будут смягчены. Евросоюз откроет границы для путешественников из почти 20 стран, однако украинцев в этом списке нет.
Дипломаты стран, входящих в ЕС договорились о снятии запрета на въезд для граждан тех стран, в которых уровень заболеваемости коронавирусом равен или ниже среднего показателя по ЕС за две недели на 100 тысяч человек. Список стран, с которыми разрешено сообщение, пообещали обновлять каждые две недели.
С июля Евросоюз станет доступным для граждан таких стран, как:
Алжир
Австралия
Канада
Грузия
Япония
Черногория
Марокко
Новая Зеландия
Руанда
Сербия
Южная Корея
Таиланд
Тунис
Уругвай
Андорра
Сан-Марино
Монако и Ватикан. Для Китая предусмотрены особые условия — границы ЕС откроются только на взаимной основе.
Отметим, что у каждой страны, входящей в ЕС есть право собственного решения, кого пускать, а кого нет, но в управляющих органах Евросоюза считают, что для безопасности граждан решение должно быть единым.
Как сообщал портал "Комментарии", Европейские страны-члены ЕС не спешат открывать границы для граждан из внешнего мира. Несмотря на постепенное ослабление карантинных ограничений, свободные авиаперелеты не будут доступны украинцам еще некоторое время.
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