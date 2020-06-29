Евросоюз передал Украине технические средства для защиты от наводнений

Украина получила помощь от Евросоюза для борьбы с наводнением. Экстренная техническая помощь была предоставлена с помощью Европейского механизма гражданской обороны. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"ЕС предоставил экстренную помощь Украине для борьбы с катастрофическим наводнением на западе страны через Европейский механизм гражданской обороны. Зафрахтованный правительством Италии самолет доставил в Украину насосы, палатки, спасательное оборудование, электрогенераторы", - сообщил еврочиновник.

Эта техника дополнит средства, которые ранее в Украину направила Швеция. В частности, шведские власти передали защитные барьеры для блокировки разливов. Европейцы также помогают в борьбе со стихийным бедствием экспертными рекомендациями.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины выделил 754 млн грн из резервного фонда для оказания помощи жителям западных областей, пострадавших от наводнений. Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

Как заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, деньги выделяются на борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.

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