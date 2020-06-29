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Евросоюз в июле откроет границы и разрешит въезд 15 странам – Euronews

Появился обновленный список стран, которым Евросоюз планирует разрешить въезд с июля

сегодня, 20:27
Автор:

Таисия Ерохина
Евросоюз в июле откроет границы и разрешит въезд 15 странам – Euronews

В Европейском союзе определили 15 стран, которым дадут добро на въезд в ЕС после открытия границ со следующего месяца, передает Euronews.

Сообщается, что в работе есть два списка: один для тех, кому будет разрешен въезд в ЕС, а другой для жителей стран, находящихся под запретом пересечения границ ЕС. СМИ отмечают, что последний перечень уже поддается критике, потому как в список включили США – там более 2,4 млн заболевших коронавирусом. Также в список "неугодных" вошли Бразилия и Россия, в частности. А вот решение по Украине еще неизвестно, но в "счастливой 15-ке" нашей страны нет.

Полный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Европу, пока что выглядит так: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимного въезда).

Добавим, что по данным медиа, границы Евросоюза могут с 1 июля и не открыться, пока власти не утвердят окончательные списки стран для въезда.

Напомним, ранее ЕС рассмотрел списки из 54 стран. Тогда Евросоюз планировал открыть границы для путешественников из почти 20 стран, однако украинцев в этом списке нет. Отметим, что список стран, с которыми разрешено сообщение, пообещали обновлять каждые две недели.


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Источник: https://www.euronews.com/2020/06/29/revealed-draft-list-of-countries-that-will-be-allowed-to-enter-eu-when-borders-open
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