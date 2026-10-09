После четырехлетнего перерыва Словакия возобновляет военно-дипломатические отношения с Россией. Братислава уже направила в Москву двух представителей военного корпуса, а в самой Словакии ожидают назначения российского военного атташе. Решение правительства премьер-министра Роберта Фицо вызвало критику со стороны оппозиции. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

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Пост военного атташе Словакии в Москве занимает бригадный генерал Славомир Ставиарский. Его заместителем станет полковник Иво Гахир. В то же время в Братиславе ожидают прибытия российского представителя. По информации издания, им может стать 46-летний Максим Вережан — офицер военно-морского флота РФ, ранее работавший в российском посольстве в Риме, а в последние годы находившийся в Москве.

В Министерстве иностранных дел Словакии объяснили возобновление работы военных атташе стремлением вернуться к прагматичному диалогу с Россией. Решение было принято в рамках договоренностей Фицо с Москвой.

В словацкой оппозиции считают, что возобновление военно-дипломатических контактов может создать больше преимуществ для России, чем самой Словакии.

Депутат оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валашек заявил, что словацкий военный представитель вряд ли получит доступ к важной информации в Москве. А российский атташе в Братиславе, по его словам, сможет использовать свое положение для распространения дезинформации и влияния на общественное мнение.

"В то время как российский атташе получит возможность участвовать в дезинформационных операциях и влиять на общественное мнение в Словакии", — подчеркнул Валашек.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия пытается добиться от Соединенных Штатов ослабления санкций в рамках переговоров о возможном энергетическом перемирии с Украиной. В то же время Москва стремится увязать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с перемирием в Черном море.