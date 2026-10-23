Канал с Кремлем открыт: Кошта сделал важное заявление о переговорах с Москвой

Европейский союз сохраняет возможность дипломатического контакта с Кремлем, но не наблюдает со стороны России готовности к содержательным переговорам о завершении войны против Украины. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью изданию Rapporteur.

Антониу Кошта. Фото: из открытых источников

По словам главы Евросовета, формат участия Европы в возможном мирном процессе будет зависеть от характера переговоров. В Брюсселе рассматривают различные варианты – от работы специального представителя до использования дипломатических и политических каналов связи.

"Для определенных переговоров мы можем задействовать специального представителя, а также дипломатические или политические каналы", — пояснил Кошта.

При этом он подчеркнул, что ЕС не намерен мешать мирным усилиям президента США Дональда Трампа или вступать с Вашингтоном в конкуренцию.

Ранее руководитель аппарата Кошты Педро Лорти, по имеющейся информации, установил закрытый дипломатический канал связи с Кремлем. Отвечая на вопрос о его дальнейшей работе, глава Евросовета заявил, что канал остается открытым.

Однако наличие контакта, по его словам, еще не означает готовности российской стороны к реальным договоренностям. Кошта отметил, что Москва знает, как выйти на обсуждение прекращения огня, защиты гражданского населения и энергетической инфраструктуры.

"Но скажите, видели ли вы какие-либо признаки того, что Россия хочет вести такие переговоры всерьез?", — задал он вопрос.

Заявление прозвучало на фоне обсуждений возможного назначения европейского представителя для участия в переговорах по завершению войны. В Брюсселе пока не определились с окончательным форматом такого участия.

Таким образом, ЕС сохраняет дипломатические возможности, но подчеркивает: дальнейшие шаги будут зависеть не только от организации переговорного процесса, но и от того, проявит ли Москва реальную готовность обсуждать прекращение боевых действий и защиту гражданских объектов.

Читайте также на портале "Комментарии" — что Трамп сказал об ударах России по Украине: реакция президента США удивила журналистов.



