Мадяр сделал резкое заявление о будущем существовании Украины: детали ошеломляют

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр считает, что вступление Украины в Европейский Союз не состоится в ближайшее время, ведь этот процесс может потребовать длительных переговоров и выполнения многочисленных условий. Об этом он заявил журналистам перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе .

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По словам венгерского премьера, 16 октября он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита европейских лидеров. Мадьяр предположил, что их разговор будет продолжаться примерно 10–15 минут. Он также выразил надежду, что в отношениях Будапешта и Киева удастся открыть новую страницу. В частности, венгерский политик хотел бы в будущем посетить Берегово и встретиться с представителями венгерской общины Закарпатья.

В то же время Мадяр подчеркнул, что пока нет конкретной даты, когда Украина могла бы присоединиться к ЕС. В качестве примера он привел одну из стран Западных Балкан, которая ведет переговоры о вступлении уже около 15 лет, но до сих пор не приблизилась к членству настолько, как ожидалось.

"Мы верим во вступительные переговоры, которые основываются на заслугах. И мы видим, что все больше людей в Европе разделяют такое видение", — заявил венгерский премьер.

Он также отверг идеи так называемого частичного, временного или параллельного членства Украины в Евросоюзе. По словам Мадяра, страна должна получить полноправное членство, однако для этого может потребоваться значительное время.

"Мы верим в настоящее членство, но для этого может понадобиться 15 или 20 лет", — подчеркнул политик.

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