Мадяр снова жестко пошел против Украины: какое неожиданное решение Будапешта вызывает настороженность

Во вторник, 20 октября, во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 4 и 5 в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз. Об этом журналистам издания "Европейская правда" сообщили несколько дипломатов ЕС, осведомленных о ходе встречи.

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Венгерская сторона не поддержала дальнейшее продвижение переговоров по открытию двух кластеров, которые остаются в повестке дня в рамках евроинтеграционного процесса Украины. Отказ Будапешта означает, что утверждение результатов скрининга по этим направлениям пока не состоялось.

В то же время, собеседники издания пока не уточнили, какие именно аргументы представитель Венгрии привел на обоснование такого решения.

Кластер 4 называется "Зеленая повестка дня и взаимосвязанность". Он охватывает вопросы транспорта, энергетики, трансъевропейских сетей, охраны окружающей среды и противодействия изменению климата.

Кластер 5 — "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" — касается аграрной сферы, ветеринарной и фитосанитарной политики, рыболовства, а также финансовых и бюджетных положений.

Следовательно, отказ Венгрии поддержать результаты скрининга задерживает дальнейшее продвижение Украины по этим направлениям переговоров по вступлению в ЕС. Причины решения Будапешта и возможные дальнейшие шаги остаются неизвестными.

Портал "Комментарии" уже писал , что у Польши нет запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, которые могла бы передать Украине. В то же время, Варшава готова поддерживать призывы к другим государствам, имеющим такие боеприпасы, поделиться ими с Киевом. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью агентству PAP.