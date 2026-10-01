Между Москвой и Будапештом назревает страшный скандал: в Кремле шокировали ультиматумом

Россия решила выслать сотрудников дипломатических представительств Венгрии в ответ на решение Будапешта в отношении российских дипломатов. Москва заявила о зеркальных мерах после того, как венгерская сторона объявила о выдворении десяти представителей РФ.

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В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного Венгрии Габора Гергича. Российское ведомство заявило ему протест из-за действий Будапешта и сообщило об ответе Москвы. Венгерские дипломаты, работающие в посольстве в Москве, а также генеральных консульствах в Санкт-Петербурге и Казани должны покинуть российскую территорию в течение 14 дней.

При этом Москва не сообщила, сколько именно венгерских дипломатов должно покинуть страну. Российская сторона назвала свое решение ответом на действия Будапешта, ранее объявившего о высылке десяти сотрудников российского посольства.

В то же время венгерский МИД заявил, что не планирует сворачивать дипломатическое присутствие в России. В Будапеште отметили, что венгерские дипломатические учреждения продолжат работу в обычном режиме.

В венгерском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не стремятся к дальнейшему обострению ситуации между двумя странами. В то же время, там подчеркнули, что решение о высылке российских дипломатов было принято из соображений национальной безопасности, поэтому Будапешт не намерен от него отказываться.

В преддверии Венгрия объявила о выдворении десяти российских дипломатов. По версии венгерской стороны они могли заниматься деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом и положениями Венской конвенции.

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