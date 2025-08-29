"Мы не ответственны": у Орбана жестко ответили на обвинения Сибиги

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто жестко отреагировал на замечания заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, ранее заявившего, что Будапешт "избрал ложную сторону истории". Свою позицию Сиярто обнародовал в сообщении на платформе X (бывший Twitter), где выразил гневный ответ на слова украинского дипломата.

"Это не наша война. Мы не причастны к ее началу, мы не участвуем и не несем за нее ответственности. Не стоит провоцировать нас, не заставляйте рисковать нашей энергетической безопасностью и прекратите попытки втянуть Венгрию в ваш конфликт", — подчеркнул Сиярто.

Кроме этого, министр не обошел вниманием и своего польского коллегу — главу МИД Польши Радослава Сикорского. Поводом для критики стало приглашение польской стороной украинского военного командира Роберта Бровди, более известного по позывному "Мадяру", после того, как Будапешт запретил ему въезд на территорию Венгрии.

"Наши решения по энергетической безопасности не имеют никакого отношения к свободе или борьбе Украины", — добавил Сиярто.

Как известно, недавно украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с запретом на въезд для Бровди, командующего подразделением Сил беспилотных систем ВСУ. В свою очередь, сам "Мадяр" также публично отреагировал на решение венгерских властей, сделав ответное жесткое заявление.

