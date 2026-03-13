На Украину окончательно наплевут: на Западе предупредили о новой нерешенной проблеме ЕС

Европейский Союз готовится к возможной новой волне беженцев, бегущих из-за войны и нестабильности в Иране. Четыре министра миграции в комментарии для Politico подчеркнули, что ЕС надеется, что правила, над которыми блок работал годами, выдержат это испытание.

Фото: из открытых источников

Замминистра миграции Кипра Николас Иоаннидес отметил, что ЕС "не может игнорировать возможность нового кризиса беженцев". Он подчеркнул, что подобная ситуация "может проверить эффективность новых правил блока, и к этому мы должны быть готовы". Агентство ЕС по вопросам предоставления убежища добавило, что даже частичная дестабилизация в Иране, стране с населением около 90 миллионов человек, "может повлечь беспрецедентные по масштабам передвижения беженцев".

В издании Politico напомнили, что в 2015 году Европу накрыла волна мигрантов из Сирии, когда более миллиона человек искали убежища. Тогда поспешные попытки ЕС справиться с кризисом обнаружили глубокие разногласия между странами-членами. После этого блок годами реформировал свою миграционную политику, введя более равномерное распределение беженцев между государствами и ускорив депортацию тех, кто не получил статус убежища.

Министр миграции Нидерландов Барт ван ден Бринк, недавно вступивший в должность, подчеркнул, что в настоящее время ЕС демонстрирует большую солидарность и готовность к сотрудничеству, особенно в сфере миграции, которая стала одним из ключевых приоритетов в политической повестке дня. Он добавил: "Мы увидим, как будут развиваться события, если [миграционная политика ЕС] снова окажется под давлением".

