Не извинился за гибель тысяч с 21 января": известный хоккеист жестко высказался о Трампе

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Клименко Елена
Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек остро высказался по поводу новой "границы мира", которую президент США Дональд Трамп установил для российского лидера Владимира Путина с целью завершения войны в Украине.
Фото: 24 Канал
Спортсмен жестко охарактеризовал Трампа, назвав его самым беспринципным предателем демократического мира.
Гашек также раскритиковал молчание Трампа по поводу военных преступлений России:
"Путин — один из самых жестоких военных преступников современности, виновен в смерти сотен тысяч или миллионов. А Трамп не может ни осудить его, ни открыто противостоять. Это выглядит так, будто во Второй мировой войне Рузвельт был бы союзником Гитлера", — заявил Гашек.
Кстати, еще в апреле Гашек сообщал об угрозах в свой адрес со стороны бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, сейчас занимающего должность заместителя председателя совета безопасности России.
Напомним, 14 июля Дональд Трамп пригрозил РФ новыми торговыми санкциями — вторичные пошлины могут достичь 100%, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.
Как уже писали "Комментарии", предоставление Украине мощного американского наступательного вооружения может стать фактором, который заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом заявил адмирал в отставке и бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис в интервью изданию The Hill.