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Не извинился за гибель тысяч с 21 января": известный хоккеист жестко высказался о Трампе

По мнению легендарного хоккеиста, Дональд Трамп является самым циничным и безответственным изменником демократических ценностей.

16 июля 2025, 12:35
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Клименко Елена

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек остро высказался по поводу новой "границы мира", которую президент США Дональд Трамп установил для российского лидера Владимира Путина с целью завершения войны в Украине.

Не извинился за гибель тысяч с 21 января": известный хоккеист жестко высказался о Трампе

Фото: 24 Канал

"Он обещал завершить войну за 24 часа, а теперь выставил новый срок — 50 дней, после чего истечет уже 225 дней. Он нарушил собственное обещание и до сих пор не извинился перед семьями тысяч погибших с 21 января. На Трампа нельзя полагаться — для него жизнь людей ничего не стоит, если даже не смог".

Спортсмен жестко охарактеризовал Трампа, назвав его самым беспринципным предателем демократического мира.

Гашек также раскритиковал молчание Трампа по поводу военных преступлений России:

"Путин — один из самых жестоких военных преступников современности, виновен в смерти сотен тысяч или миллионов. А Трамп не может ни осудить его, ни открыто противостоять. Это выглядит так, будто во Второй мировой войне Рузвельт был бы союзником Гитлера", — заявил Гашек.

Кстати, еще в апреле Гашек сообщал об угрозах в свой адрес со стороны бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, сейчас занимающего должность заместителя председателя совета безопасности России.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп пригрозил РФ новыми торговыми санкциями — вторичные пошлины могут достичь 100%, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Как уже писали "Комментарии", предоставление Украине мощного американского наступательного вооружения может стать фактором, который заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом заявил адмирал в отставке и бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис в интервью изданию The Hill.



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