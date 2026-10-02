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Никаких льгот и привилегий: в ЕС жестко унизили амбициозные цели Украины

По ее словам, процесс вступления в ЕС определяется прежде достигнутыми страной результатами.

2 октября 2026, 14:50
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Клименко Елена

Европейская комиссар по расширению Марта Кос заявила, что Украина вряд ли сможет стать членом Европейского Союза уже в следующем году. Об этом она рассказала в интервью итальянскому изданию Corriere, комментируя перспективы евроинтеграции Украины.

Никаких льгот и привилегий: в ЕС жестко унизили амбициозные цели Украины

Фото: из открытых источников

По словам Кос, дата 1 января 2027 года, которую раньше называл президент Украины Владимир Зеленский, пока не выглядит реальной. Она подчеркнула, что вступление в ЕС зависит от выполнения необходимых условий и достигнутых результатов, а не политических договоренностей.

В то же время еврокомиссар отметила, что Брюссель понимает особые обстоятельства, в которых находится Украина. Полномасштабная война существенно изменила безопасность и геополитическую ситуацию в Европе, из-за чего расширение Евросоюза снова стало одним из важных вопросов повестки дня.

Кос подчеркнула, что Украина не может рассчитывать на отдельные льготы или привилегии при вступлении в ЕС. В то же время, по ее словам, европейские государства должны помогать Украине, ведущей борьбу за выживание. Еврокомиссар также выразила надежду, что до конца года в переговорном процессе удастся открыть как можно больше кластеров.  

Отдельно Кос рассказала о вопросах, которые лидеры ЕС обсудят в контексте будущего расширения. Среди них возможно воздействие новых членов на нынешние страны Евросоюза, внутренние реформы самого блока, механизмы защиты верховенства права и демократии, а также постепенное углубление интеграции.  

Европейская комиссия также рассматривает возможность изменения процедур принятия решений. В частности, речь идет о переходе от принципа единодушия к голосованию квалифицированным большинством в сфере безопасности и обороны. Кос признала, что реализация такой реформы будет сложной, однако назвала ее потенциально полезной для ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский правитель Владимир Путин снова пытается убедить Украину и ее партнеров в якобы неизбежности оккупации Донбасса, называя новые сроки захвата территорий. Однако, такие заявления Кремля являются элементом психологического и информационного давления.



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