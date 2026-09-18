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Новая помощь от ЕС Украине уже в пути: Фон дер Ляйен сделала важное заявление

Фон дер Ляйен объявила о срочном финансировании, а Брюссель задумал совместную систему ПВО - в ЕС хотят объединить украинский боевой опыт и европейские технологии

18 сентября 2026, 11:10
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Кравцев Сергей

Европейский союз направит Украине дополнительные 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По ее словам, средства должны поступить Киеву уже в пятницу, 18 сентября.

Новая помощь от ЕС Украине уже в пути: Фон дер Ляйен сделала важное заявление

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Фон дер Ляйен подчеркнула, что нынешнего уровня поддержки недостаточно. Она напомнила, что ранее ЕС одобрил финансирование систем Patriot в рамках механизма кредита для поддержки Украины, однако теперь намерен расширить помощь в сфере противовоздушной обороны и ударных средств.

Параллельно Брюссель рассматривает новый формат сотрудничества с Киевом. Речь идет об использовании оставшихся средств механизма SAFE для запуска совместных оборонных проектов ЕС и Украины. Инициатива должна связать украинский опыт ведения современной войны с европейскими производственными возможностями и технологиями.

Одним из ключевых направлений может стать разработка европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. По словам главы Еврокомиссии, за основу планируют взять совместную противобаллистическую систему Freya.

"Мы хотим совместно разработать европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны", — заявила фон дер Ляйен, подчеркнув необходимость объединить украинские инновации и боевой опыт с промышленным потенциалом Европы.

Новый пакет появляется на фоне продолжающихся российских ракетных и дроновых атак по Украине. В Брюсселе рассчитывают, что дополнительное финансирование позволит Киеву быстрее закупать необходимые средства поражения и укреплять защиту критической инфраструктуры.

Таким образом, речь идет не только о разовой финансовой помощи. ЕС одновременно обсуждает более долгосрочную модель военно-промышленного сотрудничества с Украиной, которая может включать совместную разработку вооружений и систем ПВО.

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