Опасность больше дронов: стало известно, как Европа открыто подыграла России
Опасность больше дронов: стало известно, как Европа открыто подыграла России

Политолог считает, что допуск России к демократическому представительству в ПАСЕ — серьезное заблуждение, которое будет способствовать распространению ее имперских идей.

3 октября 2025, 08:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) готовят создание демократического представительства Российской Федерации, что, по словам политолога Евгения Магды, является куда более угрожающим явлением для Европы, чем атаки российских дронов.

Опасность больше дронов: стало известно, как Европа открыто подыграла России

В эфире телеканала Эспрессо эксперт подчеркнул, что отсутствие единства среди европейских стран не удивляет, ведь война в Украине продолжается, а экономические трудности испытывают именно европейцы. Магда подчеркнул, что в связи с военным положением в Украине выборов не проводят, в то время как в европейских странах выборы есть, но лидеры будут избегать радикальных шагов, стремясь сохранить баланс между разными интересами. Однако, по его словам, это запоздалая попытка, и дальнейшее "пересиживание" ситуации уже не удастся.

Политолог подверг резкой критике решение о формировании демократического представительства России в ПАСЕ, поскольку это открывает возможности для продвижения имперских гибридных нарративов Кремля под видом официальной политики. Он отметил, что с политической точки зрения изгнать россиян из этого представительства будет невозможно, поскольку они будут позиционироваться как легитимные и положительные участники.

Магда сравнил эту угрозу с использованием дронов, подчеркнув, что противостоять техническим угрозам, таким как беспилотники, можно с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы, основанных на физических принципах. А политические манипуляции и дезинформация значительно сложнее для противодействия. Он также обратил внимание на то, что успешные операции украинских спецслужб, например "Паутина", продемонстрировали уровень их возможностей, но это означает, что и противники могут предпринять похожие действия, что делает ситуацию еще более опасной.

Как уже писали "Комментарии", инициатива Еврокомиссии по созданию "стены из дронов" — сети радаров и перехватчиков для защиты восточного фланга — получила политическую поддержку, но столкнулась с вопросами целесообразности, стоимости и названия.



Источник: https://espreso.tv/svit-tse-nabagato-nebezpechnishe-za-rosiyski-droni-politolog-magda-vkazav-na-pomilku-evropi-na-korist-rf
