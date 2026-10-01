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Опасные сигналы от ЕС: почему Брюссель тормозит новую финансовую помощь Украине

Европейские страны обсуждают дополнительные потребности Киева, но новое финансирование оказалось политически чувствительным

1 октября 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Европейский Союз пока не готов быстро согласовать новый пакет финансовой помощи Украине. Дополнительный запрос Киева оказался для Брюсселя сложным решением на фоне переговоров о многолетнем бюджете ЕС и приближения важных национальных выборов. Об этом сообщает Le Monde.

Опасные сигналы от ЕС: почему Брюссель тормозит новую финансовую помощь Украине

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

29 сентября в штаб-квартире Еврокомиссии прошла встреча с участием представителей стран G7, Норвегии, Южной Кореи и Международного валютного фонда. Участники обсуждали финансовые потребности Украины, которая запрашивает дополнительную поддержку несмотря на уже предоставленные средства.

"Такое ощущение, что мы поливаем пустыню", — сказал один из европейских дипломатов, комментируя масштаб необходимых Украине ресурсов.

Ситуацию осложняют переговоры о следующем многолетнем бюджете ЕС. По данным Le Monde, страны блока обсуждают финансовый план на 2028–2034 годы, в котором предусмотрено около 100 млрд евро для Украины. При этом Германия и ее союзники выступают за существенное сокращение общего объема расходов бюджета.

Дополнительным фактором становятся выборы, запланированные в нескольких европейских странах в 2027 году. Вопрос дальнейшего финансирования Украины может оказаться чувствительным для избирателей во Франции, Испании, Польше и Италии.

В частности, во Франции Марин Ле Пен заявляла о намерении прекратить финансовую помощь Украине в случае прихода к власти. Ее позиция делает украинский вопрос частью более широкой внутренней политической дискуссии в ЕС.

Пока окончательного решения в Брюсселе нет. Европейские чиновники заявляют, что сначала необходимо получить более подробную информацию о финансовых потребностях Украины. Обсуждение может продолжиться на встрече министров финансов 9 октября или на заседании Европейского совета в середине октября.

Таким образом, вопрос новой помощи Киеву упирается не только в объем необходимых средств, но и в бюджетные ограничения и политический контекст внутри самого Евросоюза.

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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/09/30/guerre-en-ukraine-une-nouvelle-demande-d-aide-financiere-qui-passe-mal-a-bruxelles_6786112_3210.html
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