logo

BTC/USD

95164

ETH/USD

3119.38

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан будет судиться с ЕС из-за категорического решения по РФ: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан будет судиться с ЕС из-за категорического решения по РФ: детали

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал отказ от российского газа ударом и пообещал обратиться в Суд ЕС

14 ноября 2025, 15:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о планах правительства подать иск против ЕС по решению блока постепенно отказаться от импорта российского газа, сообщает Euractiv.

Орбан будет судиться с ЕС из-за категорического решения по РФ: детали

Фото: из открытых источников

"Мы не признаем это решение, которое, по нашему мнению, нарушает европейские ценности и было принято Брюсселем, чтобы давить на национальное правительство, которое с ним не соглашается. Мы обращаемся в Европейский суд", — заявил Орбан.

Он также подчеркнул, что решение касается не санкций, а торговой политики: для применения санкций требуется единодушие в голосовании стран-членов, тогда как для торговых решений достаточно большинства. Орбан уточнил, что правительство ищет и другие способы влияния на Брюссель, которые не связаны с юридическими процедурами, но пока не раскрыли деталей.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал отказ от российского ископаемого топлива "ударом" для страны и анонсировал обращение в Суд ЕС. Кроме того, в Венгрии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, поставляющем нефть из России, что дополнительно усугубило энергетическую ситуацию.

Кроме того, в Венгрии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, получающем российскую нефть. Ранее сообщалось, что во время встречи с Орбаном Дональд Трамп рассматривал возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти и газа из-за отсутствия морского выхода страны.

Как уже писали "Комментарии", борьба за контроль над Покровском в Донецкой области, являющийся стратегическим узлом на важных автомобильных и железнодорожных маршрутах, продолжается уже более года. Однако в последние дни российские войска усилили активность, опрокидывая дополнительные силы в этот регион. Как сообщает Sky News, оккупанты смогли приблизиться к захвату города благодаря определенным тактическим преимуществам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости