Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о планах правительства подать иск против ЕС по решению блока постепенно отказаться от импорта российского газа, сообщает Euractiv.

Фото: из открытых источников

"Мы не признаем это решение, которое, по нашему мнению, нарушает европейские ценности и было принято Брюсселем, чтобы давить на национальное правительство, которое с ним не соглашается. Мы обращаемся в Европейский суд", — заявил Орбан.

Он также подчеркнул, что решение касается не санкций, а торговой политики: для применения санкций требуется единодушие в голосовании стран-членов, тогда как для торговых решений достаточно большинства. Орбан уточнил, что правительство ищет и другие способы влияния на Брюссель, которые не связаны с юридическими процедурами, но пока не раскрыли деталей.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал отказ от российского ископаемого топлива "ударом" для страны и анонсировал обращение в Суд ЕС. Кроме того, в Венгрии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, поставляющем нефть из России, что дополнительно усугубило энергетическую ситуацию.

Кроме того, в Венгрии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, получающем российскую нефть. Ранее сообщалось, что во время встречи с Орбаном Дональд Трамп рассматривал возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти и газа из-за отсутствия морского выхода страны.

Как уже писали "Комментарии", борьба за контроль над Покровском в Донецкой области, являющийся стратегическим узлом на важных автомобильных и железнодорожных маршрутах, продолжается уже более года. Однако в последние дни российские войска усилили активность, опрокидывая дополнительные силы в этот регион. Как сообщает Sky News, оккупанты смогли приблизиться к захвату города благодаря определенным тактическим преимуществам.