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Орбан подло помог России обогатиться на войне в Украине: детали

Один из документов свидетельствует о том, что Россия поставляла запчасти для вертолетов Ми-17/Ми-8, находящихся на вооружении Воздушных сил Венгрии.

1 августа 2025, 12:10
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Клименко Елена

Российская компания "Вертолеты России" принимала участие в тендере Министерства обороны Венгрии на капитальный ремонт вертолетов Ми - 17, — сообщает исследовательское сообщество InformNapalm вместе с Militant Intelligence.

Орбан подло помог России обогатиться на войне в Украине: детали

Фото: из открытых источников

"В результате анализа внутренних корпоративных переписок группы по ОПК сломали доступ к внутренним материалам, подтверждающим схемы обхода санкций в сотрудничестве с западными подрядчиками", — отмечают специалисты.

В частности, документ от ФСВТС РФ официально заверил уполномочия "Вертолетов России" участвовать в тендере венгерского МО на ремонт 4-5 Ми - 17. При этом предполагалось обязательное привлечение Московского вертолетного завода имени Миля — что прямо указывает на использование российских оборонных структур после 2014 года.

В рамках одного из контрактов "Оборонпром" получил заказ на техническую поддержку на сумму более 16,9 млн долларов, при этом на момент февраля 2016 выполнено работ на 4,6 млн. долларов.

Также среди рассекреченных документов — примеры сотрудничества РФ с международными игроками: израильская IAI проявила интерес к модернизации Ми - 35 в Венгрии и сотрудничеству по проекту Ка - 226 в Индии.

Эксперты считают, что Венгрия является слабым звеном в архитектуре безопасности ЕС — через нее Россия получает доступ к обслуживанию и модернизации вооружения в структурах НАТО, обогащаясь на обслуживании критических оборонных систем.

Как уже писали "Комментарии", министр юстиции Герман Галущенко задекларировал около 400 000 грн после увольнения из Минэнерго, сообщает его официальная декларация. В графе "Доходы" указано, что зарплата по основному месту работы в сумме 382,3 тыс. грн. Эта выплата поступила на счет чиновника 18 июля, а право на изменения в имущественном состоянии было подано и обнародовано 21 июля.



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