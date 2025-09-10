logo

Орбан сделал шокирующее заявление по поводу удара по Польше: кого обвинил
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан сделал шокирующее заявление по поводу удара по Польше: кого обвинил

Премьер Венгрии заявил, что его подход якобы оказался верным.

10 сентября 2025, 17:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что курс его страны на мирное урегулирование войны между Россией и Украиной абсолютно оправдан. По словам политика, недавняя дроновая атака РФ на Польшу лишь подтвердила "здравомыслие и дальновидность" такого подхода. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Орбан сделал шокирующее заявление по поводу удара по Польше: кого обвинил

Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства подчеркнул, что вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши является серьезным нарушением и "не может быть оправдано". При этом он отметил, что Будапешт поддерживает Варшаву, ведь любое посягательство на территориальную целостность союзников "неприемлемо".

"Жизнь в условиях постоянной военной угрозы несет серьезные риски для всей Европы. Пора это остановить", — подчеркнул Орбан.

Премьер также упомянул об усилиях Дональда Трампа в целях прекращения войны, подчеркнув, что Венгрия поддерживает инициативы США, направленные на установление мира между Москвой и Киевом.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские дроны-камикадзе Shahed, атаковавшие территорию Украины, нарушили воздушное пространство Польши. Силы ПВО уничтожили часть беспилотников, однако было зафиксировано не менее 19 случаев нарушения границы, большинство из которых со стороны Беларуси.

Первые вражеские аппараты были подмечены над Польшей около 23:30, после чего в приграничных районах сработали сирены тревоги.

Кроме дронов, на территории Польши обнаружили обломки ракеты. По предварительной информации она может иметь оборонное назначение, но ее точное происхождение еще не установлено. Представители польских ВС сообщили, что в настоящее время классифицируют ее как ракету "неизвестного происхождения".

Источник: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1965699678957125729
