Орбан вывел из себя ЕС: соратрику Путина озвучили категоричную претензию

Европейский Союз ожидает от Венгрии объяснений, почему она связывает поддержку санкций против России с не относящимися к ним вопросами. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Фото: из открытых источников

"Завтра исполняется четвертая годовщина этой ужасной войны. Так что, конечно, обсуждение пакета санкций состоится, но, как вы знаете, сегодня прогресса не будет, хотя мы будем настаивать на решении этого вопроса", — отметила Каллас.

Она добавила, что ЕС прилагает максимум усилий для принятия 20-го пакета санкций и активно взаимодействует с государствами-членами, поддерживающими ускорение процесса, а также пытается убедить страны, блокирующие его внедрение.

"Мы услышали несколько сильнейших заявлений от Венгрии, поэтому сегодня, к сожалению, не вижу возможности, чтобы они изменили свою позицию", – констатировала Каллас.

Она подчеркнула, что трудности, с которыми сталкивается Венгрия, в том числе перебои с поставкой российской нефти из-за трубопровода "Дружба", "совсем не связаны с 20-м пакетом санкций".

Высокая представительница ЕС также сообщила, что готова выслушать аргументы Венгрии на встрече министров иностранных дел, чтобы понять позицию страны и найти компромисс. Несмотря на сложности, ЕС продолжает работу над санкционным пакетом и стремится к его скорейшему принятию для усиления давления на Москву.

