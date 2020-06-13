Польша впервые за три месяца открыла границы с Евросоюзом

Польша в ночь на субботу снова открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза после трех месяцев действия ограничений на въезд из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает TVN24.

Открытие польских границ означает, что путешественники имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через Польшу и не обязаны проходить карантин. Отмена ограничений также касается всех граждан ЕС, которые будут приезжать из соседних с Польшей стран.

Внешние границы ЕС остаются закрытыми. Пограничный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью РФ сохраняется.

В то же время работникам из этих стран не нужно проходить карантин. Граждане России, Беларуси и Украины будут иметь право на въезд в Польшу, если они в браке с гражданами Польши или являются детьми польских граждан имеют разрешение на работу в Польше.

Международные рейсы возобновятся в Польше со следующего вторника.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки коронавирус подтвердили у 753 человек, а общее число зараженных с начала пандемии перевалило за 30 тысяч человек.

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