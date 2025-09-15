Румыния неприятно шокировала: названа причина, почему пилоты F-16 отказались сбить дрон РФ

13 сентября пилоты двух истребителей F-16, патрулировавших воздушное пространство Румынии, получили разрешение на уничтожение российского беспилотного летательного аппарата, нарушившего границу страны. Однако, в конце концов, они отказались от применения оружия, оценив потенциальные риски, которые могли возникнуть в случае атаки. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, отмечая, что беспилотник типа "Герань", применяемый российскими войсками для ударов по Украине, вошел в воздушное пространство Румынии в субботу около 18:05. Дрон был обнаружен и сопровождался парой истребителей F-16, патрулированных в северной части региона Добруджа.

Фото: из открытых источников

В военном ведомстве уточнили, что хотя пилоты получили официальное разрешение на ликвидацию дрона, в момент непосредственного сближения с целью они тщательно проанализировали сопутствующие риски и приняли решение не открывать огонь во избежание возможных осложнений.

По данным Минобороны, БПЛА совершал полет около 50 минут — он пролетал с северо-востока от города Килия-Веке в направлении юго-запада близ Измаила. После чего беспилотник покинул территорию Румынии вблизи населенного пункта Пардина, направляясь в сторону Украины.

Во время полета беспилотника истребители F-16 не прекращали его сопровождение, гарантируя контроль над ситуацией в воздухе.

Кроме того, для поддержки румынских ВВС, на авиабазе в коммуне Михаил-Когелничана немецкие союзники подняли в небо два истребителя Eurofighter Typhoon.

В своем официальном комментарии Министерство обороны Румынии резко осудило действия России, назвав их безответственными и подчеркнуло, что такие инциденты создают серьезные вызовы безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

