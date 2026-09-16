Санкционный список ЕС оказался под угрозой раскола: какое требование выставили Франции

Франция должна в течение ближайшей недели объяснить другим государствам Евросоюза, почему возможное исключение российского миллиардера Алишера Усманова из санкционного списка не ослабит действующий санкционный режим. Об этом пишет Politico.

Франция и ЕС. Фото: из открытых источников

По данным издания, послы ЕС на закрытом заседании не смогли достичь согласия по вопросу Усманова. Теперь Париж должен представить партнерам аргументы в пользу своей позиции. Следующая встреча послов запланирована на 22 сентября.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС предупредил, что решение по Усманову может создать прецедент для других государств. По его словам, если Франция добьется исключения одного российского бизнесмена, другие страны могут потребовать аналогичного подхода к связанным с ними фигурам.

Два европейских дипломата сообщили Politico, что представители государств ЕС продолжают обсуждать этот вопрос с Парижем. При этом один из собеседников выразил скепсис относительно исключения Усманова из санкционного списка на фоне продолжающейся российской войны против Украины.

"Россия не дала нам никаких оснований для исключения кого-либо из списка", — заявил дипломат.

Изначально Франция представила поддержку позиции по Усманову как уступку Словакии, которая давно выступала за его исключение из санкционного перечня. Позднее французские чиновники получили из Елисейского дворца инструкции, в которых говорилось о наличии у Парижа "конкретной проблемы национальной безопасности".

Согласно этим инструкциям, Франция также намерена учитывать обращения международных партнеров, которые выступили в пользу Усманова.

Миллиардер находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и Украины с начала полномасштабной войны России против Украины. Теперь судьба его статуса в санкционном списке ЕС стала предметом отдельного дипломатического спора.

Окончательное решение пока не принято. Ключевыми для дальнейших переговоров могут стать аргументы Франции и позиция остальных стран ЕС на следующем заседании послов.

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