Санкционный тупик в ЕС: какое важное решение по Путину снова отложили

Страны Евросоюза вновь не смогли окончательно согласовать продление персональных санкций против России, введенных за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины. Вечером 21 сентября процедура письменного голосования не завершилась необходимым результатом, поэтому вопрос вынесли на новое заседание Coreper утром 22 сентября.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По данным европейских дипломатов, речь идет о продлении санкционного режима еще на 36 месяцев. Под его действие подпадают около трех тысяч физических и юридических лиц, включая российского президента Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, бывшего президента Украины Виктора Януковича и представителей российской политической и бизнес-элиты.

Попытка найти компромисс оказалась связана с отдельным спорным вопросом – возможным исключением из санкционного списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Ранее на этом настаивали Словакия и Франция. Именно вокруг этих условий в последние дни проходили наиболее напряженные переговоры.

Согласно обсуждавшемуся варианту, ЕС мог продлить действие санкций сразу на три года в обмен на исключение Усманова и Фридмана из списка. При этом неизвестно, какие именно страны не завершили голосование и фактически не позволили оформить договоренность.

Вопрос имеет и временную интригу: действующий режим необходимо было продлить накануне окончания его срока. Ранее, 14 сентября, страны ЕС уже продлевали его лишь на семь дней, чтобы получить дополнительное время для переговоров.

Новое заседание послов ЕС запланировано на утро 22 сентября. Именно там дипломаты должны попытаться поставить точку в споре, который уже несколько раз переносил окончательное решение.

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