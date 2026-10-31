Сикорский сделал заявление о российском газе в Европе: какой ультиматум должен выполнить Кремль

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с жестким заявлением относительно будущего отношений Европы с Россией. По его мнению, Москва не должна рассчитывать на возвращение к масштабным поставкам энергоресурсов в Европу, пока продолжается война против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Во время встречи министров иностранных дел стран G20 Сикорский также призвал как можно быстрее добиться прекращения огня в Черном море. Это позволило бы обеспечить безопасное движение судов с зерном, экспортируемым как Украиной, так и Россией.

Польский министр подчеркнул, что продовольствие необходимо государствам Глобального Юга, поэтому вопрос безопасности морских перевозок требует срочных решений.

"Я высказался за принятие срочных мер, поскольку народам стран Глобального Юга необходимо это зерно", — заявил он.

Отдельно Сикорский обратил внимание на необходимость участия Украины в любых переговорах о прекращении войны. По его словам, Европа также располагает инструментами влияния на ситуацию и не должна оставаться в стороне от дипломатического процесса.

Особенно жесткой стала позиция польского министра относительно российских энергоносителей. Он фактически связал возможность возвращения Москвы на европейский энергетический рынок с достижением справедливого завершения войны. Ранее Европа была одним из наиболее прибыльных направлений российского энергетического экспорта.

Тем временем переговоры о прекращении войны продолжаются при посредничестве США, однако даты следующего трехстороннего раунда с участием Украины, России и Соединенных Штатов пока не определены.

29 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи зависит, среди прочего, от развития ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский ранее выражал надежду на проведение переговоров в Абу-Даби с 6 по 10 ноября.

Украина, в свою очередь, заявляет о готовности обсуждать различные варианты прекращения огня, включая полное и безусловное перемирие. Среди приоритетов Киева – безопасность судоходства в Черном море и защита энергетической инфраструктуры.

Однако перспективы быстрого завершения войны остаются неопределенными. По оценкам Института изучения войны, действия и заявления российского руководства пока не демонстрируют готовности Кремля отказаться от достижения своих целей военным путем.

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