Сиярто жестко набросился на Европу во время визита в Китай: какие претензии озвучил

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские лидеры якобы подрывают мирные инициативы по Украине. Такую позицию он высказал во время встречи с китайским коллегой Ван в Будапеште, сообщает "Укринформ".

Петер Сийярто. Фото: Reuters

По словам Сийярто, во время переговоров они обсуждали ситуацию в Европе. Венгрия, отметил министр, "благодарна Китаю за его мирную позицию и усилия по стабильности в Украине". В то же время венгерский дипломат обвинил европейских политиков в постоянном препятствии мирным инициативам.

Особое внимание Сийярто обратил на так называемый план Зеленского из пяти пунктов, который, по его мнению, является частью тайного соглашения Брюсселя с Киевом. Министр утверждает, что документ предусматривает активную поддержку Украины через поставки оружия и финансов, а также продвижение ее вступления в ЕС в 2027 году.

"Я подчеркнул Ван И, что венгерское правительство выступает против таких действий. Мы стоим на стороне мира, и любое продолжение войны противоречит национальным интересам Венгрии, равно как и членство Украины в ЕС", — добавил Сийярто.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан также критиковал Брюссель и Киев, заявляя, что их действия "войной" угрожают интересам Венгрии. Поводом для последних заявлений стало освещение в издании Politico идеи "ускоренного вступления Украины в ЕС", которую Орбан назвал "новым планом войны".

