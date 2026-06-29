В Европейском Союзе снова заговорили о целесообразности перенесения полного отказа от российского сжиженного природного газа. Часть европейских экспертов считает, что слишком быстрый запрет может создать новые риски для энергетической безопасности и усилить зависимость от альтернативных поставщиков, в первую очередь из США.

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Такую позицию высказал руководитель порта Бильбао Иван Хименес. По его словам, Европа должна постепенно сокращать закупки российского СПГ, не допуская резких шагов, которые могут негативно отразиться на энергетическом рынке.

Я считаю, что сейчас не тот момент, чтобы прекращать поставки газа из России, ведь это может создать очень серьезные проблемы для Европейского Союза. Нам нужно быть более устойчивыми", – сказал он.

Хименес также предположил, что Вашингтон заинтересован в полном отказе Европы от российского газа, потому что это откроет дополнительные возможности для американских экспортеров. В то же время он обратил внимание, что российский СПГ сейчас стоит дешевле американского.

Несмотря на это, правительство Испании придерживается другой позиции. Министр энергетики Сара Аагесен Муньос заявила, что Евросоюз не должен откладывать введение ограничений. Она пояснила, что временное увеличение импорта российского газа было связано с нестабильностью мирового рынка из-за войны в Иране.

"Я еще раз подчеркиваю: да, мы считаем, что это возможно, и с 1 января Европа должна полностью отказаться от российского газа", – сказала чиновник.

Сегодня основные объемы российского газа поступают в Европу посредством СПГ из проекта "Ямал СПГ". По данным аналитиков, за первые пять месяцев 2026 года предприятие экспортировало 8,7 миллиона тонн сжиженного газа, а одним из главных центров его приема остается порт Бильбао.

Портал "Комментарии" уже писал, что при бывшем министре энергетики Германе Галущенко полностью внесли определенный судом залог в размере 150 миллионов гривен. Информацию об этом обнародовали журналисты проекта "Схемы" со ссылкой на источники.