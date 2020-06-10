Страны Евросоюза собираются открыть границы: названа дата

Евросоюз может открыть внешние границы уже с 1 июля. Об этом сообщает France24.

Так, Европейская Комиссия будет рекомендовать странам-членам ЕС начать открывать границы для путешественников, находящихся за пределами союза, с 1 июля. Такое заявление сегодня сделал представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Джозеп Боррелл.

Сообщается, что решение об ослаблении карантинных ограничений примут страны-члены ЕС, но Брюссель уже предложил "постепенное и частичное снятие" запретов.

Добавим, что ранее страны ЕС начали ослаблять временные ограничения на пересечение границ внутри стран и союза, чтобы с 15 июня восстановить свободное путешествие.

До этого министры внутренних дел 27 стран-членов согласились координировать постепенное открытие границ для путешественников вне пределов Шенгенской зоны, Великобритании и ЕС. Однако комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что не все страны согласны с критериями открытия, причем некоторые из них – очень торопятся. К примеру, Греция, экономика которой в значительной степени зависит от туризма, уже объявила, что с 15 июня вновь откроет свое небо для стран, включая государства, не входящие в ЕС (Австралия, Китай и Южная Корея).

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