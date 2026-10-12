Танкер из санкционного списка ЕС внезапно отпустили из Швеции: в чем причина

Шведские власти сняли запрет на эксплуатацию танкера Sea Owl 1, который ранее задержала береговая охрана у побережья страны. Теперь судно может покинуть Швецию и продолжить плавание. Об этом сообщает SVT со ссылкой на Шведское агентство по вопросам транспорта.

Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Танкер остановили в марте к юго-западу от Треллеборга. После вмешательства береговой охраны ему запретили продолжать движение. Ситуация осложнилась тем, что ранее судно уже получало разрешение на выход из порта, однако впоследствии выяснилось: его перерегистрация под другим флагом могла быть поддельной.

Для окончательного решения шведским властям потребовалось проверить регистрационные данные непосредственно у государства, под флагом которого ходит танкер. В результате проверка подтвердила, что регистрация Sea Owl 1 в Экваториальной Гвинее является действительной.

Руководитель соответствующего подразделения Шведского агентства по вопросам транспорта Пернилла Валлин отметила, что получение достоверного подтверждения от государства флага потребовало времени и значительных усилий. По ее словам, теперь у ведомства есть необходимые основания для отмены запрета на эксплуатацию.

При этом разрешение на выход из Швеции не означает, что судно утратило все ограничения, связанные с его международным статусом. Sea Owl 1 находится в санкционном списке Европейского союза.

По данным береговой охраны Швеции, в последние годы танкер перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией. Подобные маршруты привлекают повышенное внимание европейских властей на фоне санкций против российского энергетического сектора.

Теперь судно сможет покинуть шведские воды, однако его дальнейшая деятельность по-прежнему будет зависеть от применимых международных ограничений и требований государств, в чьи порты оно направится.

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