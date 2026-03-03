Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто снова выдал острые обвинения в адрес Украины и президента Владимира Зеленского из-за остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба". По его мнению, отсутствие снабжения является "покушением на Венгрию". Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Сиярто отметил риски для морской торговли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и подчеркнул стратегическую важность старого, надежного и недорогого нефтепровода "Дружба" для энергетической безопасности Венгрии. По его словам, нефть не поступает в страну "по политическим причинам".

"Политическая причина состоит в том, что президент Зеленский и украинские власти блокируют возобновление транспортировки нефти через трубопровод „Дружба“. Это решение принято по согласованию оси "Брюссель-Берлин-Киев" и при участии партии "Тиса". Считаю это настоящим покушением на Венгрию, в котором партия "Тиса" выступает сообщником президента Зеленского", — заявил Сиярто.

Министр также заявил, что этот блок энергоснабжения якобы связан с политическими целями — повышением цен на бензин до 1000 форинтов (около 2,60 евро) перед выборами, что, по его мнению, выгодно партии "Тиса".

"Вот "Брюссель-Берлин-Киев" приняла это решение в пользу партии "Тиса", чтобы повысить ее шансы на победу", — добавил Сиярто.

Он убежден, что энергетическая политика Украины оказывает прямое политическое влияние на внутреннее положение Венгрии.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о позиции США относительно гарантий безопасности для Украины и связанных с этим сложностей в контексте мирных переговоров с Россией. В эксклюзивном интервью итальянскому изданию Corriere Della Serra глава государства подчеркнул, что американская сторона готова подписать такие гарантии только в рамках потенциального соглашения с Москвой.