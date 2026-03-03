Рубрики
Клименко Елена
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто снова выдал острые обвинения в адрес Украины и президента Владимира Зеленского из-за остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба". По его мнению, отсутствие снабжения является "покушением на Венгрию". Об этом сообщает венгерское издание Magyar Nemzet.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters
Сиярто отметил риски для морской торговли из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и подчеркнул стратегическую важность старого, надежного и недорогого нефтепровода "Дружба" для энергетической безопасности Венгрии. По его словам, нефть не поступает в страну "по политическим причинам".
"Политическая причина состоит в том, что президент Зеленский и украинские власти блокируют возобновление транспортировки нефти через трубопровод „Дружба“. Это решение принято по согласованию оси "Брюссель-Берлин-Киев" и при участии партии "Тиса". Считаю это настоящим покушением на Венгрию, в котором партия "Тиса" выступает сообщником президента Зеленского", — заявил Сиярто.
Министр также заявил, что этот блок энергоснабжения якобы связан с политическими целями — повышением цен на бензин до 1000 форинтов (около 2,60 евро) перед выборами, что, по его мнению, выгодно партии "Тиса".
Он убежден, что энергетическая политика Украины оказывает прямое политическое влияние на внутреннее положение Венгрии.
