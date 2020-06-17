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Украина готовится к осеннему саммиту с Евросоюзом

В Офисе президента рассказали о планах Украины наладить авиационное пространство с ЕС

сегодня, 21:36
Автор:

Екатерина Белоброва
Украина готовится к осеннему саммиту с Евросоюзом

Украинское руководство активно готовится к саммиту с Евросоюзом, который состоится уже 1 октября и согласован президентом Владимиром Зеленским с президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заместителя главы офиса президента Игоря Жовквы.

По его словам, главная тематика саммита несет цель согласовать вопросы авиационного пространства и подготавливает соответствующие документы для будущего соглашения.

"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должен предоставить Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было заключено", - указал Жовква.

При этом он добавил, что  по соглашению о "промышленном безвизе" Украина выполнила свои обязательства по принятию соответствующего законодательства, и оно вскоре начнет работать.

"Сейчас мяч на стороне ЕС. Оценочная миссия предварительно должна была приехать в Украину в марте, но коронавирус несколько изменил планы. Мы настаиваем на всех наших переговорах, что этот вопрос должен оставаться на повестке дня. И поэтому к концу года мы ожидаем оценочную миссию. Безусловно, доступ украинской промышленной продукции, предоставления соответствующей сертификации для нее позволит нам выходить не только на рынки ЕС, но и на рынки других стран", - отметил заместитель главы ОП.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после карантина возобновляется проезд на границе Украины с Румынией.



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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/669467.html
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