Украина готовится к осеннему саммиту с Евросоюзом

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Екатерина Белоброва
Украинское руководство активно готовится к саммиту с Евросоюзом, который состоится уже 1 октября и согласован президентом Владимиром Зеленским с президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заместителя главы офиса президента Игоря Жовквы.
По его словам, главная тематика саммита несет цель согласовать вопросы авиационного пространства и подготавливает соответствующие документы для будущего соглашения.
"Всем было известно о проблеме между Великобританией и Испанией из-за статуса аэропорта Гибралтар. С выходом Великобритании из ЕС эта проблема нивелирована. Сейчас идут последние технические переговоры. Свою формулировку о статусе аэропорта должен предоставить Испания. И у нас есть конкретная цель, чтобы во время саммита Украина-ЕС в октябре это соглашение, наконец, было заключено", - указал Жовква.
При этом он добавил, что по соглашению о "промышленном безвизе" Украина выполнила свои обязательства по принятию соответствующего законодательства, и оно вскоре начнет работать.
"Сейчас мяч на стороне ЕС. Оценочная миссия предварительно должна была приехать в Украину в марте, но коронавирус несколько изменил планы. Мы настаиваем на всех наших переговорах, что этот вопрос должен оставаться на повестке дня. И поэтому к концу года мы ожидаем оценочную миссию. Безусловно, доступ украинской промышленной продукции, предоставления соответствующей сертификации для нее позволит нам выходить не только на рынки ЕС, но и на рынки других стран", - отметил заместитель главы ОП.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что после карантина возобновляется проезд на границе Украины с Румынией.
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