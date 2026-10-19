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Украине-тотальные ограничения, России - массовое финансирование: стало известно о шокирующем шаге ЕС

На стальные полуфабрикаты пришлось почти 98% российского импорта: за восемь месяцев Евросоюз приобрел 1,56 млн. тонн такой продукции на общую сумму €670 млн.

19 октября 2026, 17:20
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Клименко Елена

За январь-август 2026 года Европейский Союз приобрел у России 1,6 млн тонн продукции горно-металлургического комплекса на общую сумму €682 млн. В то же время ограничения для украинских производителей стали усиливаются: квоты на поставку их продукции в ЕС сократили примерно до 1 млн тонн.

Украине-тотальные ограничения, России - массовое финансирование: стало известно о шокирующем шаге ЕС

Фото: из открытых источников

Согласно расчетам GMK Center на основе данных Eurostat, около 98% российского импорта пришлось на стальные полуфабрикаты. За восемь месяцев европейские страны закупили 1,56 млн. тонн такой продукции стоимостью €670 млн.

Объем российского металла, поступившего на рынок Евросоюза за этот период, уже на 60% превысил ориентировочную квоту, предусмотренную украинской стали. Это создает заметный контраст между условиями доступа к европейскому рынку для производителей Украины и России.  

Больше всего российских стальных полуфабрикатов закупила Бельгия – 767,7 тыс. тонн. Италия заняла следующее место среди самых крупных покупателей, импортировав 191,8 тыс. тонн.

При этом Евросоюз до сих пор не ввел полный запрет на ввоз российских стальных полуфабрикатов. Для слябов предусмотрено постепенное сокращение квот: с октября 2026 их годовой объем составляет 2,6 млн тонн, а с октября 2027-го должно уменьшиться до 2 млн тонн.

Масштабы торговли оставались значительными и в прошлом. В 2025 году ЕС импортировал из России 5,08 млн. тонн продукции горно-металлургического комплекса, за что РФ получила €2,08 млрд.

В то же время из-за новой системы тарифных квот (TRQ), введенной Евросоюзом, Украина может ежегодно терять от 1,3 до 1,6 млн тонн экспорта стали. Ожидаемые потери валютной выручки оцениваются в сумму до $1,1 млрд. в год.

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