Урсула фон дер Ляйен предупредила об опасной фазе войны: на какие шаги экстренно идет ЕС

Европейский Союз намерен выделить Украине дополнительное финансирование на беспилотники и ракеты для укрепления обороны и защиты воздушного пространства. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

В сообщении в социальной сети X глава Еврокомиссии отметила, что война вступила в новую, более мрачную фазу. По ее оценке, Россия, теряя темп на поле боя, продолжает наносить удары по гражданскому населению, в том числе далеко от линии фронта.

Фон дер Ляйен также заявила о поддержке украинского призыва к прекращению огня, которое обеспечило бы безопасность международных поставок продовольствия и защиту энергетической инфраструктуры Украины и России.

"Украина займет центральное место в повестке дня заседания Европейского совета на этой неделе", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

По ее словам, европейские лидеры намерены обсудить финансовые потребности Киева на следующий год и способы привлечения дополнительной международной поддержки. Отдельным шагом станет выделение средств на беспилотники и ракеты.

"Это необходимо для укрепления обороны Украины и защиты ее воздушного пространства", — заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила о намерении открыть еще два переговорных кластера в рамках процесса вступления Украины в Европейский союз. Это означает продолжение работы над интеграцией страны в ЕС параллельно с усилением военной и финансовой поддержки.

Заявление Брюсселя прозвучало на фоне продолжающихся российских ударов по украинской территории и дискуссий о дальнейших гарантиях безопасности для Киева.

При этом конкретные суммы дополнительного финансирования, сроки перечисления средств и объемы будущих поставок вооружений в приведенном заявлении не уточняются.

Таким образом, ЕС обозначает два направления поддержки Украины: укрепление ее обороноспособности и продвижение по пути европейской интеграции. Теперь ключевое значение будут иметь решения европейских лидеров и практические сроки реализации объявленных инициатив.

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