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В ЕС хотят создать новый союз безопасности с участием Украины: какая идея у фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен предложила создать Европейский совет безопасности с участием Украины, Великобритании, Канады и Норвегии

16 сентября 2026, 12:35
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Кравцев Сергей

Европейский союз обсуждает создание нового международного формата, который может серьезно изменить архитектуру безопасности континента. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сформировать Европейский совет безопасности с участием стран ЕС, Украины, Великобритании, Канады, Норвегии и других партнеров.

В ЕС хотят создать новый союз безопасности с участием Украины: какая идея у фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Предполагается, что такой формат сможет собираться в случае возникновения серьезных угроз европейской безопасности и координировать совместные действия. Отдельно фон дер Ляйен предложила ввести специальный "протокол безопасности", который позволял бы запускать механизм экстренного реагирования при угрозе одному из государств.

По данным Euractiv, предложение предполагает механизм, основанный на логике коллективного реагирования НАТО, но новый формат не должен заменять Североатлантический альянс.

Фон дер Ляйен при этом подчеркнула необходимость продолжать сотрудничество с НАТО. По ее словам, нынешние европейские институты и процедуры принятия решений не полностью соответствуют новой реальности и характеру современных угроз.

Предложение прозвучало на фоне расширения военного и политического сотрудничества Европы с Украиной, Канадой и Великобританией. Отдельное внимание ЕС уделяет гибридным угрозам, кибератакам, диверсиям и инцидентам с беспилотниками.

В более широкую программу главы Еврокомиссии также вошли вопросы развития европейской оборонной промышленности, технологической конкуренции с США и Китаем, искусственного интеллекта, климатических рисков и защиты внешних границ ЕС.

На выступление фон дер Ляйен в Страсбург прибыл премьер-министр Канады Марк Карни. Брюссель одновременно предлагает вывести отношения с Оттавой на новый уровень, включая сотрудничество в сфере обороны, технологий, энергетики и критически важных ресурсов.

Таким образом, инициатива может стать попыткой создать более гибкий механизм реагирования на угрозы, который объединит ЕС с близкими по позициям государствами, включая Украину.

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