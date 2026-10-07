В Европарламенте появилась позолоченная статуя голого Трампа (ФОТО)

В здании Европейского парламента в Страсбурге установили позолоченную статую обнаженного президента США Дональда Трампа. Сатирическая скульптура датского художника Йенса Галсшета уже успела привлечь внимание посетителей и вызвать дискуссию о политике американского лидера.

Статуя обнаженного Трампа

Работа называется "Orange Plague" ("Оранжевая чума"), а также известна как "King of Injustice" ("Король несправедливости"). На ней оголенный Трамп сидит на плечах другого мужчины, держа в руке непропорционально длинную клюшку для гольфа. Вместе с постаментом скульптура достигает примерно 2,5 метра в высоту.

По данным авторов, статую укрыли 23-каратным золотом. Ее установили в одном из самых людных мест Европарламента 6 октября, где она будет оставаться до четверга – 8 октября. Инициатором появления работы в парламенте стал датский евродепутат Пер Клаусен. Он заявил, что публичное пространство должно оставаться местом для острой политической сатиры.

"Если кто-то настолько уязвим, что не может смириться с тем, что эту скульптуру выставляют в Европейском парламенте, то ему нечего делать на мировой арене", – сказал Клаусен.

Рядом со статуей разместили листовки с текстом, якобы от имени "короля несправедливости". В нем использован образ человека, сидящего на спине другого и отказывающегося с него сойти, даже заявляя о желании помочь.

Сама скульптура является частью политической сатиры Галсшета и уже демонстрировалась вне Европарламента. Ранее ее представляли на климатической конференции ООН COP30 в Бразилии, а также на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Дональд Трамп пока публично не отреагировал на появление скульптуры в одном из ключевых институтов Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп поздравил Индию с выборами, которые действительно состоялись в Бразилии.