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В Латвии откровенно указали Трампу на его роковую ошибку в отношении Путина: детали

Россия до сих пор сохраняет способность вести войну, поэтому Запад должен срочно усилить давление на Кремль.

17 июля 2025, 09:15
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Клименко Елена

Глава МИД Латвии Байба Браже обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не медлить с действиями по поводу российской агрессии. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты должны как можно быстрее ввести вторичные санкции против России, не дожидаясь истечения 50-дневного срока, о котором ранее заявил Трамп. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на выступление министерши на Аспенском форуме безопасности в Колорадо.

В Латвии откровенно указали Трампу на его роковую ошибку в отношении Путина: детали

Фото: из открытых источников

Браже заметила, что промедление только играет на руку Кремлю, давая Путину дополнительное время для продолжения войны в Украине. Она подчеркнула, что Россия сохраняет способность вести боевые действия, а значит, Запад должен действовать немедленно и решительно, усиливая давление как через санкционные механизмы, так и политически.

По ее мнению, вторичные санкции могут стать эффективным инструментом, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров.

"Вашингтон и союзники должны четко дать понять, что каждый новый день войны усугубляет положение Москвы, а не укрепляет его", — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал ввести так называемые "вторичные" тарифы в размере около 100%, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении войны. Он также анонсировал поставки современного вооружения Украине за средства стран НАТО, однако не уточнил, какое оружие планируется передать.

В то же время Трамп выразил уважение к украинцам, которые остаются в своей стране, несмотря на ежедневную опасность от российских атак.

Как уже писали "Комментарии", в Российской Федерации решили не проводить военно-технический форум "Армия-2025", который с 2015 года регулярно проходил в подмосковном парке "Патриот". Причины такого решения официально не озвучены, однако, по данным российских медиа, оно может быть связано с усилением рисков безопасности из-за частых атак беспилотников на территории РФ.



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