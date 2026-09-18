Венгрия приняла решение по российскому газу: Будапешт сделал неожиданное заявление

Венгрия может в течение года полностью отказаться от российского газа, если текущая ситуация с альтернативными поставками сохранится. Об этом заявил министр энергетики страны Иштван Капитань, сообщает Bloomberg.

Российский газ. Фото: из открытых источников

По словам чиновника, Будапешт располагает достаточным количеством газопроводов, чтобы получать топливо из других источников по конкурентным ценам.

"Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, поставки газа в Венгрию могут и будут обеспечены из других источников", — отметил Капитань.

Одновременно правительство пересматривает энергетическую стратегию страны. В частности, власти изучают дальнейшую судьбу российского проекта расширения единственной венгерской АЭС. Решение о необходимости строительства новых энергоблоков планируют принять до конца года.

При этом Будапешт рассматривает возможность продления срока эксплуатации четырех действующих энергоблоков. Как отметил министр, современные технологии позволяют продолжать их работу, что потенциально может снизить необходимость в дополнительной ядерной генерации.

Еще одно направление – диверсификация поставок нефти. Венгрия также намерена уменьшить зависимость от импорта электроэнергии, наращивая мощности по хранению энергии и открывая рынок для крупных инвестиций в ветроэнергетику.

Заявления Капитаня свидетельствуют о заметном изменении энергетического курса Будапешта. На протяжении многих лет Венгрия сохраняла тесные связи с российскими поставщиками и делала ставку на российские нефть и газ как основу энергетической безопасности.

Теперь власти допускают сценарий, при котором значительная часть этой зависимости может быть устранена. Для Венгрии это особенно важно из-за чувствительности экономики к мировым ценам на энергоносители и колебаниям стоимости импорта.

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