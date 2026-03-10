Война на Ближнем Востоке вызвала панику в ЕС: какой отчаянный шаг готовится

Во вторник, 10 марта, страны-члены Европейского Союза созовут экстренное совещание на фоне стремительного роста цен на энергоносители. Причиной удорожания стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что повлекло за собой дополнительные риски для поставки газа и нефти в Европу. Лидеры ЕС намерены обсудить срочные меры по стабилизации энергетического рынка и уменьшению влияния высоких цен на экономику и потребителей.

Встреча состоится в формате видеоконференции, организованной Германией, Бельгией и Италией. Ее цель – выработать предварительные решения и подготовить предложения к саммиту Европейского совета, запланированному на 19–20 марта, сообщает Politico. Дипломаты уточняют, что участие в переговорах примет большое количество представителей стран ЕС. Хотя точное количество лидеров, которые подключатся к конференции, пока неизвестно, ожидается активное участие с их стороны из-за обострения энергетической ситуации.

Внезапное повышение цен на газ и нефть заставило европейских руководителей искать срочные решения во избежание полномасштабного кризиса. Среди возможных тем для обсуждения — поддержка потребителей, координация закупок энергоресурсов и поиск альтернативных источников поставок. Высокие цены на энергоносители уже влияют на рынок бензина и продовольствия, а также повышают затраты на транспорт. Эксперты прогнозируют, что эффективные решения в этой срочной встрече могут смягчить экономическое давление и стабилизировать ситуацию на европейском энергетическом рынке.

