Вслед за Германией: еще одна страна ЕС против предоставления оружия Украине

Официальный Мадрид решил последовать примеру Берлина и тоже отказаться от поставок вооружения Украине на фоне информации о возможности российского вторжения. Испания считает, что единственным возможным путем избежать эскалации есть дипломатический метод и конструктивные переговоры. Как передает портал "Комментарии", официальную позицию Испании представил министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, пишет "УНИАН".

Хосе Мануэль Альбарес Буэно. Фото: из открытых источников

В МИД Испании уверены, что нужно продолжать диалог с Россией и пытаться выйти на какое-то компромиссное решение.

На уточняющий вопрос журналистов, почему Испания не хочет последовать примеру других стран запада и поддержать Украину поставками оборонительного вооружения дипломат ответил, что Испания является членом Европейского Союза и поддерживает официальную позицию ЕС. Политика ЕС заключается в том, что все спорные моменты нужно решать путем переговоров.

Хосе Мануэль Альбарес Буэно напомнил, эта позиция стоит в том, что кризис должен быть разрешаться через диалог и с помощью тех усилий, которые уже предпринимаются.

Глава МИД Испании не исключил теоретическое введение санкций против России, отметив, что работа в этом направлении может быть проведена, но только в том случае, если будут исчерпаны все возможности дипломатическим путем решить конфликт.

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