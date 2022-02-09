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Вслед за Германией: еще одна страна ЕС против предоставления оружия Украине

Ситуация с накоплением российских войск у границы Украины должна решаться с помощью переговоров, считает глава МИД Испании

сегодня, 15:24 comments1043
Автор:

Кравцев Сергей
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Официальный Мадрид решил последовать примеру Берлина и тоже отказаться от поставок вооружения Украине на фоне информации о возможности российского вторжения. Испания считает, что единственным возможным путем избежать эскалации есть дипломатический метод и конструктивные переговоры. Как передает портал "Комментарии", официальную позицию Испании представил министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно, пишет "УНИАН".

Вслед за Германией: еще одна страна ЕС против предоставления оружия Украине

Хосе Мануэль Альбарес Буэно. Фото: из открытых источников

В МИД Испании уверены, что нужно продолжать диалог с Россией и пытаться выйти на какое-то компромиссное решение.

На уточняющий вопрос журналистов, почему Испания не хочет последовать примеру других стран запада и поддержать Украину поставками оборонительного вооружения дипломат ответил, что Испания является членом Европейского Союза и поддерживает официальную позицию ЕС. Политика ЕС заключается в том, что все спорные моменты нужно решать путем переговоров.

Хосе Мануэль Альбарес Буэно напомнил, эта позиция стоит в том, что кризис должен быть разрешаться через диалог и с помощью тех усилий, которые уже предпринимаются.

Глава МИД Испании не исключил теоретическое введение санкций против России, отметив, что работа в этом направлении может быть проведена, но только в том случае, если будут исчерпаны все возможности дипломатическим путем решить конфликт.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" – первый визит канцлера ФРГ Шольца в США завершился провалом. Глава немецкого правительства так и не смог сказать, что Германия остановит "Северный поток-2" в случае возможного российского вторжения в Украину. 



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Источник: https://www.unian.net/world/ispaniya-ne-hochet-predostavlyat-oruzhie-ukraine-i-vystupila-za-sosredotochenie-na-dialoge-s-rossiey-novosti-mira-11698516.html?_ga=2.208950938.96557691.1644330208-1635510179.1614350105
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Обсуждения

Леонид Сарест

сегодня, 16:46

В Испанию вован вложил немало денег, Каталонию раскачал. Все понятно.

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