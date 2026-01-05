logo

Главная Новости Мир ЕС Жесткий критик Украины получил громкий ультимтум в Евросоюзе: детали скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

Жесткий критик Украины получил громкий ультимтум в Евросоюзе: детали скандала

Автор петиции подчеркнул, что в Чехии многие поддерживают Украину и ценят ее граждан

5 января 2026, 10:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Учитель и глава села Семневице в Чехии Антонин Коларж обратился к послу Украины в Чехии Василию Зварычу с петицией, в которой он извинился за скандальные высказывания председателя Палаты представителей Томио Окамуры. Документ уже подписали более 30 тысяч человек, сообщает iDNES.

Жесткий критик Украины получил громкий ультимтум в Евросоюзе: детали скандала

Фото: из открытых источников

В своем письме Коларж подчеркнул, что слова Окамуры противоречат фактам, историческому опыту и базовым принципам гуманности, солидарности и ответственности. Он отметил, что Окамура отражает лишь мнение небольшой части чешского общества, а благодаря своей публичной должности его голос слышен значительно сильнее, чем того заслуживает реальное большинство населения.

"Высказывание Окамуры — это его личная политическая позиция, которая не может отражать взгляды других членов парламента или чешского общества в целом", — отметил Коларж. Он добавил, что в Чехии многие чувствуют солидарность и благодарность к Украине и ее гражданам.

Учитель подчеркнул важность борьбы Украины за собственную территорию и международное право. По его словам, сейчас Украина защищает принцип, что границы нельзя менять силой и что насилие не может переписать законы. "Если Украина терпит поражение, это будет не только ее поражение, но и удар по демократическим ценностям, на которых основывается свобода наших собственных граждан", — подчеркнул он в петиции.

Коларж привел и примеры трагедий, с которыми сталкивается украинский народ, включая русификацию, массовые убийства мирных жителей в Буче и уничтожение Мариуполя.

Напомним, скандал возник из-за новогоднего обращения Окамуры, в котором он выступил против поставок оружия Украине и назвал украинские власти "ворами хунты Зеленского". Он подчеркнул, что чешские пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми не должны финансировать продолжение, по его мнению, "бессмысленной войны".

Как уже писали "Комментарии", в Чехии лидеры трех правых и популистских партий подписали соглашение о создании парламентской коалиции, которое теперь может выдвинуть главу правительства. Новым премьером, как прогнозируется, станет лидер движения ANO Андрей Бабиш.



